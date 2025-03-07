Дочь Даниэля Пелико обвинила его в многолетнем сексуализированном насилии

Каролин Дариан подала официальное заявление о том, что ее отец, осужденный насильник Доминик Пелико, подвергал ее сексуализированному насилию в период с 2010 по 2020 годы. Заявление было подано через несколько месяцев после того, как Доминик Пелико был приговорен к 20 годам тюрьмы за организацию групповых износилований своей жены Жизель Пелико.

46-летняя Каролин Дариан сообщила, что по ее мнению, отец давал ей седативные средства и подвергал ее сексуализированному насилию в течение многих лет, когда ей было около 30 лет. Она рассказала, что среди подробных записей, фиксировавших многочисленные случаи изнасилования ее отключенной при помощи седативных препаратов матери, были обнаружены также ее фотографии. На этих фотографиях Каролин была изображена обнаженной или полуобнаженной: материалы были представлены суду в ходе судебного процесса.

Каролин Дариан подчеркнула: на этих фотографиях она была без сознания на кровати, и была в нижнем белье, которое было для нее незнакомо, в позе, в которой она никогда не спала. Дариан выразила убежденность, что ей давали наркотики и, вероятно, подвергали насилию. Ее отец Доминик Пелико был также осужден за создание ее непристойных изображений и вторжение в ее частную жизнь, но ему так и не предъявляли обвинения в том, что он давал дочери наркотики и насиловал ее.

На суде он неоднократно заявлял, что никогда не трогал свою дочь, но Каролин подчеркнула: в течение двух с половиной лет расследования он многократно лгал и давал различные версии истории. Каролин Дариан заявила, что первоначальное расследование было сосредоточено на ее матери, и ее обвинения недостаточно изучались. Ей также не были предоставлены экспертное токсикологическое или гинекологическое обследование. Каролин Дариан заявила, что она подала заявление в том числе и в качестве сигнала другим жертвам сексуализированного насилия: они не должны сдаваться.

Напомним, 71-летний Доминик Пелико был приговорен к 20 годам тюремного заключения за организацию групповых изнасилований своей супруги Жизель. В общей сложности перед судом предстали 50 человек, которые, согласно материалам дела, были соучастниками преступлений, совершавшихся в течение нескольких лет. Подсудимым от 26 до 74 лет, среди них пожарный, журналист, предприниматель, электрик. Все они были признаны виновными и приговорены к срокам заключения от трех до 13 лет.

Преступления совершались с 2011 по 2020 год в городе Мазан на юге Франции. Доминик подсыпал Жизель наркотики, а когда она была без сознания, давал другим насиловать ее и издеваться над ней. Многие преступления снимались на видео.

Пелико был арестован в 2020 году, когда он пытался снимать под юбками у трех покупательниц супермаркета и был задержан охранником. У него были изъяты телефоны и компьютеры, где и обнаружились улики. Добавим, что на всем протяжении процесса Жизель присутствовала в зале суда и держалась с невероятным мужеством.