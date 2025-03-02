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Ближний Восток

Президент Ирана: Хаменеи против переговоров с США, диалога не будет

Иран
США
Ядерное оружие
время публикации: 02 марта 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 16:17
Президент Ирана: Хаменеи против переговоров с США, диалога не будет
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что планировал возобновить диалог с США по иранской ядерной сделке, однако против этого высказался верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

Об этом Пезешкиан заявил, выступая в меджлисе (парламенте Ирана), передает агентство IRNA.

При этом президент подчеркнул, что политику в таких стратегических вопросах определяет "рахбар" Хаменеи.

Месяц назад, в начале февраля Али Хаменеи заявил, что не намерен обсуждать иранскую ядерную программу с представителями администрации президента США Дональда Трампа, отметив, что вести переговоры с Вашингтоном "недальновидно, неразумно и недостойно".

Ближний Восток
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