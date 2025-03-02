Президент Ирана: Хаменеи против переговоров с США, диалога не будет

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что планировал возобновить диалог с США по иранской ядерной сделке, однако против этого высказался верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

Об этом Пезешкиан заявил, выступая в меджлисе (парламенте Ирана), передает агентство IRNA.

При этом президент подчеркнул, что политику в таких стратегических вопросах определяет "рахбар" Хаменеи.

Месяц назад, в начале февраля Али Хаменеи заявил, что не намерен обсуждать иранскую ядерную программу с представителями администрации президента США Дональда Трампа, отметив, что вести переговоры с Вашингтоном "недальновидно, неразумно и недостойно".