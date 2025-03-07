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Мир

Рейтинг Зеленского вырос после скандала в Белом доме

Украина
Владимир Зеленский
Опрос
время публикации: 07 марта 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 11:42
Рейтинг Зеленского вырос после скандала в Белом доме
kiis.com.ua

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты очередного опроса о доверии к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Сообщается, что в период с 14 февраля по 4 марта 2025 года уровень доверия к Зеленскому в Украине вырос до 67%. Не доверяют президенту 29% респондентов.

При этом по состоянию на первую половину февраля 2025 года, до обострения отношений Украины и США, 57% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли – 37%.

Таким образом, скандал в Белом доме позитивно отразился на рейтинге Зеленского в Украине, хотя привел к крайне негативным последствиям для Украины в плане военного сотрудничества с Соединенными Штатами.

Мир
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