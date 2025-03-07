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Мир

Президент США пригрозил России масштабными санкциями и таможенными пошлинами

Война в Украине
Дональд Трамп
время публикации: 07 марта 2025 г., 19:02 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 19:44
Президент США пригрозил России масштабными санкциями и таможенными пошлинами
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что он рассматривает идею введения новых санкций и таможенных пошлин против России, сообщает ВВС.

"Основываясь на том факте, что России абсолютно "разносит" Украину на поле боя прямо сейчас, я всерьез рассматриваю масштабные банковские санкции, санкции и тарифы в отношении России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательный договор о мире. Россия и Украина, садитесь за стол прямо сейчас, пока еще не слишком поздно. Спасибо!!!" – написал Трамп.

Мир
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