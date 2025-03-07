Президент США пригрозил России масштабными санкциями и таможенными пошлинами

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что он рассматривает идею введения новых санкций и таможенных пошлин против России, сообщает ВВС.

"Основываясь на том факте, что России абсолютно "разносит" Украину на поле боя прямо сейчас, я всерьез рассматриваю масштабные банковские санкции, санкции и тарифы в отношении России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательный договор о мире. Россия и Украина, садитесь за стол прямо сейчас, пока еще не слишком поздно. Спасибо!!!" – написал Трамп.