Трамп заявил, что с Россией "проще" иметь дело, чем с Украиной

Президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете Белого дома, заявил, что Владимир Путин, продолжающий атаки на инфраструктуру Украины после того, как США приостановили военную помощь и прекратили обмен разведданными с Киевом, делает то, что "делал бы любой другой", цитирует Трампа "Медуза" со ссылкой на прямой эфир из Белого дома.

"Я думаю, что он делает то, что делал бы любой другой. Я думаю, он хочет, чтобы это прекратилось и уладилось, и я думаю, он бьет по ним сильнее, чем он бил раньше. И я думаю, любой на его месте делал бы это сейчас", – сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста, считает ли он, что Владимир Путин получает преимущество из того, что США перестали делиться с Украиной разведданными.

Трамп заявил, что прекратил поставки оружия Украине, поскольку был уверен, что это поможет остановить войну. "Я должен знать, что они хотят заключить соглашение", – заявил президент США. Он добавил, что если Киев не захочет урегулирования – США выйдут из Украины.

По мнению Трампа, с Россией "проще" иметь дело, чем с Украиной. Он добавил, что верит Владимиру Путину. "Я думаю, что у нас все хорошо с Россией, но прямо сейчас они бомбят Украину как проклятые. А с Украиной, честно говоря, мне все сложнее иметь дело, и у них нет карт", – сказал Трамп.