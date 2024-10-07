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Ирландию возмутило требование Израиля отвести UNIFIL вглубь ливанской территории

время публикации: 07 октября 2024 г., 10:54 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 10:56

Президент Ирландии Майкл Хиггинс отверг требование Израиля отвести входящий в миротворческий контингент ООН ирландский контингент из пятикилометровой пограничной полосы, ставший ареной военных действий.

"Израиль потребовал от UNIFIL покинуть зону конфликта. Уйти из деревень, которые миротворцы должны защищать. Это возмутительно", – сказал глава государства. Ирландские представители заявили, что солдаты ЦАХАЛа угрожали миротворцам.

Общая численность сил UNIFIL – 10000 военнослужащих. 347 из них ирландцы, составляющие сводный батальон с польскими солдатами. Командование миротворцев дважды сообщало, что не намерено отводить силы от израильско-ливанской границы.

В заявлении израильского посольства в Дублине заявляют, что никаких угроз не было, и обеспечение безопасности миротворцев – приоритет ЦАХАЛа. В то же время дипломаты напоминают, что уже год израильский север находится под обстрелами "Хизбаллы", и у Израиля есть право на защиту граждан.

Напомним, что резолюция №1701 Совета безопасности ООН, положившая конец Второй Ливанской войны, предусматривает отвод боевиков "Хизбаллы" от границы. Обеспечение безопасности севера Израиля возложено на миротворцев ООН.

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