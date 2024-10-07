Премьер-министр Италии приняла участие в церемонии по случаю годовщины трагедии 7/10

Глава правительства Италии Джорджа Мелони и восемь министров ее кабинета посетили церемонию, проводившуюся в синагоге старейшего еврейского квартала Рима, по случаю годовщины трагедии "7 октября".

Издание Il Mattino опубликовало видео с церемонии.

"Это не просто церемония, это означает, что мы помним и осуждаем. Сдержанность – выдает скрытый антисемитизм, и это должно беспокоить всех", – сказала она на церемонии.

Издание отмечает, что Мелони покинула синагогу, не остановившись, чтобы ответить на вопросы журналистов.

Председатель Сената Иньяцио Ла Русса, считающийся вторым человеком после президента Италии, комментируя первую годовщину трагедии, заявил журналистам: "Если бы Израиль не защищался, он бы уже исчез".