Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 957-й день войны. "Уничтожена РЛС производства Израиля"

Министерство обороны РФ 7 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 957-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже около двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Хрипуны Харьковской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация". Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Дружелюбовка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, боевую бронированную машину "MaxxPro" и 155-мм гаубицу М198. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Алексеево-Дружковка, Северск, Никифоровка, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 590 военнослужащих, 19 автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 и три 105-мм орудия М119 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино, Красное Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Отражены 10 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял свыше 420 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы "Мста-Б" и два 105-мм орудия М119 производства США. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 33-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 110-й, 128-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива, Великая Новоселка, Разлив и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 116-й бригады теробороны. Потери противника составили до 120 военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина HMMWV производства США, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Никольское и Велетенское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, пять автомобилей, три 152-мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

Отметим, что об уничтожении израильского оружия в Украине минобороны РФ заявляет четвертый раз с начала войны. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33013 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18544 танка и другие боевые бронированные машины, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15743 орудия полевой артиллерии и миномета, 27020 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 71100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).