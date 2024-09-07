Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 927-й день войны

Министерство обороны РФ 7 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 927-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже несколько недель, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 34-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое, Старица и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 23-й, 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка, Ковшаровка, Лозовая Харьковской области, Макеевка, Невское ЛНР, Торское ДНР и Серебрянского лесничества. Отразили восемь контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Казак", шесть пикапов, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart" производства Великобритании, 155 мм гаубицы М198 и М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании и 105 мм гаубица М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Квертус" и пять полевых складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям "Иностранного легиона", 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й, 79-й, 80-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Красногоровка, Максимильяновка и Катериновка ДНР. ВСУ потеряли до 810 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 203 мм самоходную пушку "Пион", две 155 мм гаубицы М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, четыре 122 мм гаубицы Д-30, две 105 мм гаубицы М119 производства США и полевой склад боеприпасов. В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 53-й, 63-й, 100-й, 151-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитров, Гродовка, Селидово, Мемрик и Галицыновка ДНР. Отражены семь контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили до 470 военнослужащих, боевые бронированные машины "MaxxPro" производства США и "Казак", четыре автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155 мм гаубица "Caesar" производства Франции, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и шесть 122 мм гаубиц Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Ровнополь ДНР и Дорожнянка Запорожской области. Противник потерял до 110 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, семь автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет "Гром-2" и реактивных беспилотных летательных аппаратов "Паляница", склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, а также инфраструктура военного аэродрома. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 30 беспилотных летательных аппаратов".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31098 беспилотных летательных аппаратов, 578 зенитных ракетных комплексов, 17953 танка и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14226 орудий полевой артиллерии и минометов, 25766 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 66500 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).