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В Индии убийство мусульманcким подростком одноклассника-индуиста спровоцировало волну насилия

время публикации: 07 сентября 2024 г., 08:56 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 09:13
В Индии убийство мусульманcким подростком одноклассника-индуиста спровоцировало волну насилия
AP Photo/A.M. Ahad

Убийство мусульманcким подростком одноклассника-индуиста в одной из школ индийского города Удайпура спровоцировало волну насильственных инцидентов на религиозной почве. Правые индуистские группы поджигали автомобили и скандировали антимусульманские лозунги, что привело к введению комендантского часа и отключению интернета в штате, сообщает ВВС.

Убийце и жертве было по 15 лет. Полиция штата Раджастхан отрицает, что инцидент имел религиозную подоплеку, настаивая на том, что школьники поспорили из-за тетрадей, а затем один из них достал нож и нанес другому смертельные ранения.

Школьник, обвиняемый в убийстве, был взят под стражу, его отец арестован по обвинению в подстрекательстве к убийству, дом, где жила семья, разрушен.

Мир
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