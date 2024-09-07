В Индии убийство мусульманcким подростком одноклассника-индуиста спровоцировало волну насилия

Убийство мусульманcким подростком одноклассника-индуиста в одной из школ индийского города Удайпура спровоцировало волну насильственных инцидентов на религиозной почве. Правые индуистские группы поджигали автомобили и скандировали антимусульманские лозунги, что привело к введению комендантского часа и отключению интернета в штате, сообщает ВВС.

Убийце и жертве было по 15 лет. Полиция штата Раджастхан отрицает, что инцидент имел религиозную подоплеку, настаивая на том, что школьники поспорили из-за тетрадей, а затем один из них достал нож и нанес другому смертельные ранения.

Школьник, обвиняемый в убийстве, был взят под стражу, его отец арестован по обвинению в подстрекательстве к убийству, дом, где жила семья, разрушен.