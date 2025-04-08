Германия заморозила прием беженцев по программе ООН

Федеральное агентство по делам миграции и беженцев Германии отдало распоряжение приостановить действие программы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по приему лиц, нуждающихся в особой защите.

Программа переселения предназначена, в частности, для детей, жертв пыток, лиц, нуждающихся в неотложном медицинском уходе, в том числе для тех, кто прибыл в Германию через третьи страны. В рамках программы с начала 2024 года Германия одобрила прием 13000 мигрантов.

Причиной решения названы продолжающиеся коалиционные переговоры между христианскими демократами и социал-демократами. Одним из обсуждаемых вопросов стало ужесточение иммиграционной политики. Предполагается, что после приведения к присяге нового правительства программа будет возобновлена.