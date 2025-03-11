x
11 марта 2025
|
последняя новость: 12:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 марта 2025
|
11 марта 2025
|
последняя новость: 12:37
11 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Миграционная служба США запустила приложение "самодепортации" для нелегалов

США
Нелегалы
время публикации: 11 марта 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 11:17
Миграционная служба США запустила приложение "самодепортации" для нелегалов
AP Photo/Fernando Llano

Таможенно-миграционное управление США запустило приложение для смартфонов, позволяющее находящимся в стране нелегалам зарегистрироваться для добровольного выезда из страны.

Зарегистрировавшимся обещается возможность подать запрос на получение рабочей или иной визы для въезда в США на законных основаниях после возвращения в страну исхода.

Как сообщает Fox News, в управлении использовали в качестве базы приложение, созданное администрацией Джо Байдена для ускорения процедуры въезда в США через границу с Мексикой для подачи запроса на статус беженца.

Телеканал также сообщает, что база с данными зарегистрировавшихся через это приложение, была передана управлением иммиграционной полиции.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 февраля 2025

CBS News: США заморозили рассмотрение заявлений от мигрантов из Украины и Латинской Америки
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 февраля 2025

Иммиграционные рейды в синагогах США. Еврейские организации подали в суд на администрацию Трампа