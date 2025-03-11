Миграционная служба США запустила приложение "самодепортации" для нелегалов

Таможенно-миграционное управление США запустило приложение для смартфонов, позволяющее находящимся в стране нелегалам зарегистрироваться для добровольного выезда из страны.

Зарегистрировавшимся обещается возможность подать запрос на получение рабочей или иной визы для въезда в США на законных основаниях после возвращения в страну исхода.

Как сообщает Fox News, в управлении использовали в качестве базы приложение, созданное администрацией Джо Байдена для ускорения процедуры въезда в США через границу с Мексикой для подачи запроса на статус беженца.

Телеканал также сообщает, что база с данными зарегистрировавшихся через это приложение, была передана управлением иммиграционной полиции.