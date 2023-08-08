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    В мире

    Представитель Госдепартамента США подтвердил: в Вашингтоне убийство палестинца около Бурки считают терактом

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    Представитель Госдепартамента США подтвердил: в Вашингтоне убийство палестинца около Бурки считают терактом
    AP Photo/Nathan Howard

    Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер подтвердил, что в Вашингтоне считают терактом убийство 19-летнего Кусайя Матана около Бурки в пятницу, 4 августа.

    Миллер заявил, что американское руководство приветствует арест Йехиэля Индора и Элиши Йереда, подозреваемых в совершении этого преступления.

    В разъяснении Миллера было сказано, что в Вашингтоне крайне обеспокоены эскалацией палестино-израильского конфликта и считают уместным говорить именно о терроре со стороны израильтян, поэтому два дня назад не было ошибки в том, что происшедшее около Бурки было определено как теракт. Он призвал вершить правосудия "с одинаковой строгостью во всех случаях насилия, независимо от того, кто является преступником".

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    7 августа Йехиэль Индор и Элиша Йеред, задержанные по подозрению в причастности к гибели Кусайя Матана, подали апелляцию на решение оставить их под арестом до 11 августа. Просьба, которая подана через адвокатов организации "Хонену", мотивирована тем, что подозреваемые действовали, по их словам, в рамках самообороны. В просьбе отмечается, что задержание пятерых жителей деревни Бурка доказывает обоснованность этого утверждения. К настоящему моменту неизвестно, когда состоится рассмотрение этой просьбы.

    Йехиэль Индор, который, как полагает следствие, был тем, кто застрелил Кусайя Матана, по-прежнему находится в больнице "Шаарей Цедек". Депутат Кнессета Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"), пресс-секретарем которой до недавнего времени был второй задержанный Элиша Йеред, рассказала в эфире "Кан РЭКА", что врачи запретили следователям Общей службы безопасности (ШАБАК) допрашивать Индора, получившего в ходе столкновения черепно-мозговую травму.

    В настоящий момент полиция инкриминирует Индору и Йереду "причинение смерти из равнодушия на почве национальной розни". Последний также подозревается в создании помех ходу следствия.

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    Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник, 7 августа, в деревне Бурка (к востоку от Рамаллы) в ходе совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК) были задержаны пять местных жителей, подозреваемых в причастности к нападению на евреев в минувшую пятницу, в ходе которого произошли столкновения – несколько человек получили ранения и травмы, при этом был убит житель Бурки. Пресс-служба МАГАВ отмечает, что среди задержанных трое совершеннолетних и двое несовершеннолетних. Все они задержаны "для допроса по подозрению в нападении с отягчающими обстоятельствами и причинении серьезного ущерба". Расследование инцидента продолжается, ожидаются новые аресты, сообщают в правоохранительных органах.

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    Израильтяне, задержанные после столкновения возле деревни Бурка, потребовали освободить их из-под ареста
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    Минздрав ПА заявил, что умер 17-летний юноша, получивший ранение около Офры
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Августа 2023
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