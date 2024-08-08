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Мусульманские лидеры заявили, что Харрис готова обсуждать оружейное эмбарго против Израиля

время публикации: 08 августа 2024 г., 15:46 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 15:48
Мусульманские лидеры заявили, что Харрис готова обсуждать оружейное эмбарго против Израиля
AP Photo/Julia Nikhinson

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис накануне предвыборного митинга в Мичигане столкнулась с основателями движения Uncommitted – инициативной группы, призывающих мусульман бойкотировать выборы из-за произраильской позиции обеих ведущих партий.

Как утверждает издание The New York Times, Лайла Эльабед и Аббас Алауие заявили, что США нуждаются в пересмотре своей политики в отношении Газы, призвав ее встретиться, чтобы обсудить ввод эмбарго на поставку оружия Израилю. Харрис ответила, что готова обсуждать этот вопрос.

Во время ее выступления в Детройте пропалестинские активисты попытались прервать ее речь криками: "Камала, тебе не скрыться, мы не будем голосовать за геноцид!" На это Харрис ответила: "Если вы хотите, чтобы победил Трамп – продолжайте, если нет – говорить буду я!" Эти слова были встречены аплодисментами.

После окончания предвыборного мероприятия штаб предвыборной кампании выступил с заявлением: "Вице-президент сделает все, чтобы Израиль мог защитить себя от Ирана и проиранских террористов. Вице-президент сфокусирована на обеспечении прекращения огня и соглашения о заложниках".

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