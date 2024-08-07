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Харрис и Уолз провели первый совместный митинг

время публикации: 07 августа 2024 г., 12:02 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 12:05
Харрис и Уолз провели первый совместный митинг
AP Photo/Joe Lamberti

Через несколько часов после того, как Камала Харрис приняла решение о выборе губернатора Миннесоты Тима Уолза кандидатом на пост вице-президента от Демократической партии, политики приняли участие в первом совместном митинге. Он состоялся в Филадельфии, в штате Пенсильвания, победа в котором имеет критическое значение в президентской гонке.

Представляя собравшимся Уолза, она напомнила и его службе в Национальной гвардии, и о работе школьным учителем и футбольным тренером.

"Это лидер способный объединить нацию и продвигать ее вперед. Это борец за права среднего класса и патриот, искренне верящий в Америку", – заявила кандидат в президенты.

Кандидат в вице-президенты подверг Трампа резкой критике: "Он смеется над нашими законами, он сеет раскол и хаос, и это мы еще не говорили о его деятельности как президента. Он загнал экономику в кризис, он спасовал перед COVID-19, при нем процветала преступность".

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