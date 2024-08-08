Лидеры арабской общины США довольны: Харрис остановила свой выбор не на Шапиро
время публикации: 08 августа 2024 г., 10:17 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 10:41
Лидеры арабской общины США одобрили решение кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис выдвинуть кандидатом в вице-президенты Тима Уолза. Об этом сообщает сайт Arab News.
По их мнению, губернатор Пенсильвании Джо Шапиро занимает слишком произраильскую позицию. Как отмечается в публикации, он критикует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, однако выступает в поддержку Израиля. .
Напомним, что в декабре 2023 года лидеры арабской общины США заявили об отказе голосовать за президента США Джо Байдена на том основании, что он оказывает Израилю поддержку в ходе боевых действий в секторе Газы. "Мы не позволим "Геноцидному Джо" сохранить свой пост", – заявил тогда лидер мусульман Флориды Хасан Шибли.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 августа 2024