Лидеры арабской общины США довольны: Харрис остановила свой выбор не на Шапиро

Лидеры арабской общины США одобрили решение кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис выдвинуть кандидатом в вице-президенты Тима Уолза. Об этом сообщает сайт Arab News.

По их мнению, губернатор Пенсильвании Джо Шапиро занимает слишком произраильскую позицию. Как отмечается в публикации, он критикует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, однако выступает в поддержку Израиля. .

Напомним, что в декабре 2023 года лидеры арабской общины США заявили об отказе голосовать за президента США Джо Байдена на том основании, что он оказывает Израилю поддержку в ходе боевых действий в секторе Газы. "Мы не позволим "Геноцидному Джо" сохранить свой пост", – заявил тогда лидер мусульман Флориды Хасан Шибли.

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