x
08 августа 2024
|
последняя новость: 10:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2024
|
08 августа 2024
|
последняя новость: 10:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Лидеры арабской общины США довольны: Харрис остановила свой выбор не на Шапиро

время публикации: 08 августа 2024 г., 10:17 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 10:41
Лидеры арабской общины США довольны: Харрис остановила свой выбор не на Шапиро
AP Photo/Carlos Osorio

Лидеры арабской общины США одобрили решение кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис выдвинуть кандидатом в вице-президенты Тима Уолза. Об этом сообщает сайт Arab News.

По их мнению, губернатор Пенсильвании Джо Шапиро занимает слишком произраильскую позицию. Как отмечается в публикации, он критикует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, однако выступает в поддержку Израиля. .

Напомним, что в декабре 2023 года лидеры арабской общины США заявили об отказе голосовать за президента США Джо Байдена на том основании, что он оказывает Израилю поддержку в ходе боевых действий в секторе Газы. "Мы не позволим "Геноцидному Джо" сохранить свой пост", – заявил тогда лидер мусульман Флориды Хасан Шибли.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/NEWSruIsrael

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 августа 2024

Камала Харрис выдвинула губернатора Миннесоты Тима Уолза кандидатом в вице-президенты
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 05 февраля 2024

Байден осудил статью WSJ, где Дирборн назван "американской столицей джихада"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 03 декабря 2023

Axios: американские мусульмане согласны на победу Трампа, чтобы наказать Байдена