Украинская армия продолжает наступление в Курской области

Институт изучения войны сообщает, что украинские войска, ведущие наступление в Курской области, продвинулись на десять километров вглубь российской территории. Пересечены две оборонительные линии. В украинских пабликах распространяются видео с пленными российскими военнослужащими.

Согласно российским "военкорам", цитируемым Радио "Свобода", ВСУ контролирует около половины Суджи, причем противостоят им в основном даже не срочники, а отряды местного ополчения. Захвачена газоизмерительная станцию "Суджа", через которую идет транзит газа в Европу. Идут бои на подступах к Коренево.

Министерство обороны России сообщает, что российские вооруженные силы "пресекают попытки прорыва ВСУ" вглубь территории России. Бои идут на территории приграничных Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Российская сторона утверждает, что за три дня боев на Курском направлении украинская армия потеряла 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

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