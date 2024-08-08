x
08 августа 2024
|
последняя новость: 15:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2024
|
08 августа 2024
|
последняя новость: 15:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Украинская армия продолжает наступление в Курской области

время публикации: 08 августа 2024 г., 14:53 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 14:57
Украинская армия продолжает наступление в Курской области
Соцсети

Институт изучения войны сообщает, что украинские войска, ведущие наступление в Курской области, продвинулись на десять километров вглубь российской территории. Пересечены две оборонительные линии. В украинских пабликах распространяются видео с пленными российскими военнослужащими.

Согласно российским "военкорам", цитируемым Радио "Свобода", ВСУ контролирует около половины Суджи, причем противостоят им в основном даже не срочники, а отряды местного ополчения. Захвачена газоизмерительная станцию "Суджа", через которую идет транзит газа в Европу. Идут бои на подступах к Коренево.

Министерство обороны России сообщает, что российские вооруженные силы "пресекают попытки прорыва ВСУ" вглубь территории России. Бои идут на территории приграничных Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Российская сторона утверждает, что за три дня боев на Курском направлении украинская армия потеряла 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/NEWSruIsrael

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 августа 2024

В ходе боевых действий в Курской области был тяжело ранен военкор Евгений Поддубный
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 августа 2024

В Курской области введен режим ЧС, Путин заявил о масштабной провокации "киевского режима"