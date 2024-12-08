x
08 декабря 2024
|
последняя новость: 20:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2024
|
08 декабря 2024
|
последняя новость: 20:06
08 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу: "Падение режима Асада может способствовать возвращению заложников"

Сирия
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
Заложники
время публикации: 08 декабря 2024 г., 19:54 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 19:54
Нетаниягу: "Падение режима Асада может способствовать возвращению заложников"
Фото: Коби Гидеон, GPO

В воскресенье, 8 декабря, Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел в Иерусалиме две встречи с представителями координационного совета семей похищенных и форума "Тиква".

На обеих встречах премьер-министр говорил о том, что падение режима Асада, которое стало возможным, в том числе, благодаря решительным действиям Израиля против "Хизбаллы" и ХАМАСа, может способствовать продвижению сделки по возвращению похищенных.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 декабря 2024

429-й день войны: ЦАХАЛ в Ливане и Сирии, удары в Газе, операции в Иудее и Самарии. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 декабря 2024

Walla News: по данным Израиля и США, Асад все еще находится в Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 декабря 2024

Делегация ХАМАСа направляется в Каир на переговоры о возможной сделке с Израилем