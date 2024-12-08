Нетаниягу: "Падение режима Асада может способствовать возвращению заложников"

В воскресенье, 8 декабря, Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел в Иерусалиме две встречи с представителями координационного совета семей похищенных и форума "Тиква".

На обеих встречах премьер-министр говорил о том, что падение режима Асада, которое стало возможным, в том числе, благодаря решительным действиям Израиля против "Хизбаллы" и ХАМАСа, может способствовать продвижению сделки по возвращению похищенных.