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Мир

Зеленский озвучил украинские потери на войне с Россией - впервые с февраля 2024 года

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 08 декабря 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 20:51
Зеленский озвучил украинские потери на войне с Россией - впервые с февраля 2024 года
Alessandro della Valle/Keystone via AP, Pool

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

"С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, которые погибли на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные", – сообщил он.

В предыдущий раз глава государства озвучивал украинские потери в феврале 2024 года. Тогда он сообщил о гибели 31000 украинских военнослужащих.

Отметим, что последнее заявление Зеленского по теме стало ответом на данные, представленные новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил, что российские потери убитыми и раненными составили 600000 человек, а украинские – 400000 человек.

Мир
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