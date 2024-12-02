x
02 декабря 2024
|
последняя новость: 11:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2024
|
02 декабря 2024
|
последняя новость: 11:34
02 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский: "Украине не хватает сил для возвращения территорий"

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 02 декабря 2024 г., 11:04 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 11:10
Зеленский: "Украине не хватает сил для возвращения территорий"
Press Service Of The President Of Ukraine via AP

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому агентству "Киодо Цусин" призвал к вступлению Украины в NATO, а также признал, что вернуть захваченные Россией территории военным путем будет крайне сложно.

"Нашей армии не хватает для этого сил. Это правда. Необходимо найти дипломатическое решение", – заявил он, подчеркнув, что пойти на них можно будет только после того, как Украина станет достаточно сильной для отражения новой российской агрессии.

Агентство отмечает, что, по сути, это заявление является отходом от предыдущей позиции Украины, согласно которой, необходимо добиваться полного освобождения украинских территорий военным путем.

Отвечая на вопрос про заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о возможности остановить войну за один день, Зеленский отметил, что Трамп знаком с украинским планом победы, задача которого – обеспечить Украине как можно лучшую позицию для последующих переговоров.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 ноября 2024

Министр обороны России передал "дружеский привет от Путина" Ким Чен Ыну
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 ноября 2024

Взрывы в Киеве: армия РФ атакует энергетические объекты Украины
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 ноября 2024

Трамп намерен назначить генерала Келлога спецпосланником США по Украине и России
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 ноября 2024

Российские власти приветствовали заявление советника Трампа по Украине