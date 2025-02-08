В Москве вспыхнул пожар в одном из зданий на территории Электрозавода, сообщает "Медуза".

Пожару присвоена третья категория сложности. В здании на верхних этажах заблокированы люди: по разным сведениям, от 30 до 50 человек.

На месте работают 60 пожарных и 16 единиц техники.

Не менее десятя человек, среди которых двое детей, пострадали, отравившись продуктами горения.