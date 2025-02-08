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Мир

В Москве вспыхнул пожар в одном из зданий на территории Электрозавода

Россия
Пожары
время публикации: 08 февраля 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 17:39
В Москве вспыхнул пожар в одном из зданий на территории Электрозавода
AP

В Москве вспыхнул пожар в одном из зданий на территории Электрозавода, сообщает "Медуза".

Пожару присвоена третья категория сложности. В здании на верхних этажах заблокированы люди: по разным сведениям, от 30 до 50 человек.

На месте работают 60 пожарных и 16 единиц техники.

Не менее десятя человек, среди которых двое детей, пострадали, отравившись продуктами горения.

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