В Москве вспыхнул пожар в одном из зданий на территории Электрозавода
время публикации: 08 февраля 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 17:39
В Москве вспыхнул пожар в одном из зданий на территории Электрозавода, сообщает "Медуза".
Пожару присвоена третья категория сложности. В здании на верхних этажах заблокированы люди: по разным сведениям, от 30 до 50 человек.
На месте работают 60 пожарных и 16 единиц техники.
Не менее десятя человек, среди которых двое детей, пострадали, отравившись продуктами горения.