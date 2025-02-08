Галант столкнулся в Нью-Йорке с пропалестинскими активистами

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в Нью-Йорк столкнулся с несколькими пропалестинскими активистами, которые называли его "военным преступником" и кричали, что его следует арестовать.

Об этом инциденте сообщают Ynet и "Кан Бет".

В соцсетях распространяется видео, на котором показано, как Галанта на выходе из магазина останавливают несколько человек, один из них кричит: "Смерть 61000 палестинцев – дело твоих кровавых рук! Как ты можешь свободно разгуливать по улицам Нью-Йорка?!"

Вскоре после этого Галант сел в автомобиль. Его сопровождала охрана.

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. МУС вменяет в вину Нетаниягу и Галанту "использование голода как метода ведения войны" (военное преступление) и "убийства, преследования и другие бесчеловечные действия" (преступления против человечности). Кроме того, суд в Гааге счел, что Нетаниягу и Галант "несут уголовную ответственность как гражданские начальники за преднамеренные атаки на гражданское население" (еще одно военное преступление).

Президент США Джо Байден назвал тогда решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта "возмутительным". Дональд Трамп заявлял, что его администрация не намерена выполнять решение МУС.