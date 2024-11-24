Йоав Галант, несмотря на ордер МУС, планирует визит в США

Экс-министр обороны Йоав Галант планирует на следующей неделе посетить Вашингтон для серии рабочих встреч с представителями Белого дома и Государственного департамента. Об этом сообщил сайт Ynet.

Это будет первая зарубежная поездка Галанта после того, как Международный уголовный суд в Гааге выпустил ордера на арест его и главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу.

Отметим, что президент США Джо Байден назвал решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта "возмутительным". А Дональд Трамп заявил, что его администрация не намерена выполнять решение МУС.