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Израиль

Йоав Галант, несмотря на ордер МУС, планирует визит в США

США
Война "Железные мечи"
Йоав Галант
время публикации: 24 ноября 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 22:08
Экс-министр обороны Йоав Галант
Chaim Goldberg/FLASH90

Экс-министр обороны Йоав Галант планирует на следующей неделе посетить Вашингтон для серии рабочих встреч с представителями Белого дома и Государственного департамента. Об этом сообщил сайт Ynet.

Это будет первая зарубежная поездка Галанта после того, как Международный уголовный суд в Гааге выпустил ордера на арест его и главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу.

Отметим, что президент США Джо Байден назвал решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта "возмутительным". А Дональд Трамп заявил, что его администрация не намерена выполнять решение МУС.

Израиль
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