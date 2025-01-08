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Мир

Лесные пожары в Калифорнии, в зоне эвакуации дом Камалы Харрис

США
Камала Харрис
Пожары
время публикации: 08 января 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 09:51
Лесные пожары в Калифорнии, в зоне эвакуации дом Камалы Харрис
AP Photo/Ethan Swope

Около 30000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за сильного пожара, бушующего в районе Лос-Анджелеса. В зоне эвакуации расположена и резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Политик, которая находится в Вашингтоне, не пострадала.

Пожар начался 7 января в районе Пасифик-Палисейдс, рядом с Санта-Моникой. Распространению огня содействует сухой порывистый ветер, скорость которого превышает 100 километров в час. Пламя охватило территорию 1182 гектара. При тушении задействуются самолеты и вертолеты. Бульдозеры расчищают дороги от брошенных при эвакуации машин.

Президент США Джо Байден находится в Калифорнии. Он прибыл в этот штат, чтобы принять участие в открытии монумента коренному населению Америки. Мероприятие пришлось перенести на следующую неделю.

Глава государства сообщил, что федеральное правительство окажет штату любую необходимую помощь. Создан федеральный фонд, задача которого – возместить Калифорнии расходы на борьбу с огнем.

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