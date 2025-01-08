Цукерберг объявил об изменении правил модерации контента в соцсетях Meta

7 января генеральный директор корпорации Meta Марк Цукерберг объявил о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания на своих платформах, включая Facebook, Instagram и Threads, чтобы "восстановить свободу выражения".

"Мы возвращаемся к нашим истокам, чтобы сосредоточиться на сокращении ошибок, упрощении наших правил и восстановлении свободы выражения на платформах. Более конкретно, мы избавимся от проверяющих факты и заменим их пометками сообщества, подобными тем, что используются на платформе X", – заявил Цукерберг, признав, что в модерации контента его корпорация "зашла слишком далеко".

Вместо сторонних фактчекеров, которые зачастую были пристрастны, особенно когда речь шла о политических вопросах, Meta планирует использовать систему Community Notes, уже действующую в соцсети Х и позволяющую пользователям добавлять контекст и уточнения к чужим постам.

У пользователей соцсетей Meta также будет возможность жаловаться на публикации. Однако, как уверяет Цукерберг, проверка таких жалоб будет более тщательной, чем была прежде.