Маск отвечает Трюдо: "Девочка, ты уже не губернатор Канады"

Американский предприниматель Илон Маск ответил на заявление уходящего со своего поста премьер-министра Канады Джастина Трюдо, согласно которому эта страна никогда не войдет в состав США. "Девочка, ты больше не губернатор Канады, уже не важно, что ты говоришь", – написал соратник Дональда Трампа.

Заявление Трюдо стало ответом на очередное предложение новоизбранного президента о присоединении Канады к США в качестве 51-го штата. "Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью США. Мы продолжим оставаться друг для друга торговым и оборонным партнером".

Ранее это же заявление Трюдо прокомментировал и Трамп. На своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал две карты, "включив" Канаду в состав США.

На первой карте, с подписью "Oh Canada!", изображение флага США покрывает территорию Соединенных Штатов и Канады.

Вторую карту, на которой территория США и Канады просто покрыта одним цветом, Трамп опубликовал без всяких подписей.