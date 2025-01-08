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Мир

NATO берет под охрану подводные коммуникации на Балтике

время публикации: 08 января 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 15:12
NATO берет под охрану подводные коммуникации на Балтике
AP Photo/Sergei Grits

Боевые корабли NATO будут направлены на защиту критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море. По данным общественного вещания Финляндии, будет задействовано около 10 кораблей, операция продлится до апреля.

В последние месяцы в Балтийском море было выявлено несколько случаев повреждения инфраструктуры, в том числе интернет-кабелей. Предполагается, что речь идет о диверсиях, к которым может быть причастна Россия.

7 января ВМС Швеции подтвердили, что на дне моря на глубине 80 метров обнаружен якорь танкера Eagle S. Следствие полагает, что именно этот якорь был использован для обрыва кабелей между Эстонией и Финляндией. Судно задержано в финском порту.

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