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Суд в РФ назначил шесть лет колонии Беркович и Петрийчук по делу об "оправдании терроризма"

время публикации: 08 июля 2024 г., 19:30 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 19:36
Суд в РФ назначил шесть лет колонии Беркович и Петрийчук по делу об "оправдании терроризма"
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В понедельник, 8 июля, 2-й Западный окружной военный суд назначил режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по шесть лет колонии по делу об "оправдании терроризма" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), передает ТАСС.

Кроме того, суд лишил их права администрирования интернет-ресурсов на срок три года.

Таким образом, суд полностью удовлетворил требование прокуратуры.

По ходатайству гособвинения, которое заявило об якобы имевших место угрозах в адрес участников дела, в настоящее время процесс проходил в закрытом режиме.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года в Москве сначала в статусе свидетельниц, а затем как подозреваемых по делу об "оправдании терроризма". Были проведены обыски. Уголовное дело возбуждено в связи со спектаклем "Финист Ясный Сокол", поставленным несколько лет назад и удостоенным российской театральной премии "Золотая маска". В этом спектакле рассказывались истории девушек, принимающих ислам и отправляющихся на Ближний Восток к виртуальным "женихам", оказываясь в пекле террористических войн.

Беркович и Петрийчук не признают вину. Многие российские деятели искусства выступили в их защиту.

Мир
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