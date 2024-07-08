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Мир

Итоги второго тура парламентских выборов во Франции: лучший результат левых, не победил никто

время публикации: 08 июля 2024 г., 05:26 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 05:35
Итоги второго тура парламентских выборов во Франции: лучший результат левых, не победил никто
AP Photo/Aurelien Morissard

Во Франции состоялся второй раунд парламентских выборов. По итогам выборов, наибольшее число мест в Национальном собрании получила левая коалиция.

МВД Франции публикует следующие результаты выборов:

- коалиция левых партий "Новый народный фронт" – 182 места в парламенте

- коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона – 168 мест

- правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 143 места

- правоцентристская партия "Республиканцы" – 45 мест

- прочие – 39 мест

Данных о коалиционных соглашениях пока нет.

Итог второго тура выборов: ни одна политическая сила во Франции не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента.

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