Итоги второго тура парламентских выборов во Франции: лучший результат левых, не победил никто
время публикации: 08 июля 2024 г., 05:26 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 05:35
Во Франции состоялся второй раунд парламентских выборов. По итогам выборов, наибольшее число мест в Национальном собрании получила левая коалиция.
МВД Франции публикует следующие результаты выборов:
- коалиция левых партий "Новый народный фронт" – 182 места в парламенте
- коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона – 168 мест
- правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 143 места
- правоцентристская партия "Республиканцы" – 45 мест
- прочие – 39 мест
Данных о коалиционных соглашениях пока нет.
Итог второго тура выборов: ни одна политическая сила во Франции не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента.
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