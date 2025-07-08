58-летний Эяль Керен и его 30-летний сын Омер разбились в горах Австрии

В начале месяца Эяль Керен с двумя взрослыми сыновьями отправился в ежегодную поездку в Австрию, которая на этот раз завершилась трагедией. 58-летний Эяль Керен и его 30-летний сын Омер сорвались со скалы и погибли, еще один сын Эяля стал свидетелем трагедии.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 7 июля. Эяль и Омер сорвались с большой высоты во время похода в долине Штубай в горах Тироля.

По словам второго сына, ставшего свидетелем трагедии, из-за плотного тумана была плохая видимость. Эяль Керен оступился и упал в долину, Омер попытался спуститься к нему, но тоже сорвался и погиб.

Министерство иностранных дел в Иерусалиме сообщило, что посольства в Вене и Берне занимаются организацией доставки тел погибших в Израиль.