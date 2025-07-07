В Австрии погибли двое израильтян, отец и сын

Двое израильтян, отец и сын, погибли вечером 7 июля, сорвавшись с большой высоты во время похода в долине Штубай в горах Тироля.

По словам второго сына, ставшего свидетелем трагедии, из-за плотного тумана была плохая видимость. Отец оступился и упал в долину, сын попытался спуститься к нему, но тоже сорвался и погиб.

Министерство иностранных дел в Иерусалиме сообщило, что посольства в Вене и Берне занимаются организацией доставки тел погибших в Израиль.