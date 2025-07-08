Пресс-секретарь Путина о самоубийстве Старовойта: "Это шокировало и нас тоже"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что самоубийство бывшего министра транспорта Романа Старовойта "не может не шокировать нормальных людей". По его словам, президенту Владимиру Путину было немедленно сообщено о происшедшем.

"Естественно, это шокировало и нас тоже. Идет следствие, и как раз это следствие призвано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но это могут, наверное, делать представители СМИ, политологи. Но это не с руки делать нам", – добавил Песков.

Напомним: 7 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта без официального объяснения причин. Вскоре после этого чиновника мертвым – он застрелился.