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Мир

Пресс-секретарь Путина о самоубийстве Старовойта: "Это шокировало и нас тоже"

Россия
время публикации: 08 июля 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 14:40
Пресс-секретарь Путина о самоубийстве Старовойта: "Это шокировало и нас тоже"
Пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что самоубийство бывшего министра транспорта Романа Старовойта "не может не шокировать нормальных людей". По его словам, президенту Владимиру Путину было немедленно сообщено о происшедшем.

"Естественно, это шокировало и нас тоже. Идет следствие, и как раз это следствие призвано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но это могут, наверное, делать представители СМИ, политологи. Но это не с руки делать нам", – добавил Песков.

Напомним: 7 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта без официального объяснения причин. Вскоре после этого чиновника мертвым – он застрелился.

Мир
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Путин отправил министра транспорта Романа Старовойта в отставку – тот застрелился