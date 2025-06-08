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Мир

Трамп объявил о призыве 2000 нацгвардейцев на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе

Нелегалы
США
время публикации: 08 июня 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 08:00
Трамп объявил о призыве 2000 нацгвардейцев на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе
AP Photo/Ethan Swope

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о призыве 2000 национальных гвардейцев для пресечения беспорядков, вызванных действиями властей в отношении нелегальных мигрантов.

Меморандум был подписан на фоне массовых беспорядков в Лос-Анджелесе, последовавших за масштабными рейдами иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Ответственный за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов Том Хоман в эфире телеканала Fox News заявил, что 2000 национальных гвардейцев будут направлены в Лос-Анджелес.

В документе, подписанном Трампом, отмечается, что численность военнослужащих и подразделений Национальной гвардии, призванных на федеральную службу, должна составлять не менее 2000 человек, а продолжительность службы составлять 60 дней "или по усмотрению министра обороны".

Трамп пояснил, что мобилизация необходима, поскольку "в последнее время произошли многочисленные инциденты, связанные с насилием и беспорядками, которые угрожают продолжиться в ответ на применение федерального законодательства иммиграционной и таможенной службой США (ICE) и другими государственными служащими".

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