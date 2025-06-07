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Мир

В Лос-Анджелесе прошли протесты из-за рейдов иммиграционной полиции

США
время публикации: 07 июня 2025 г., 18:40 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 18:40

Вечером 6 июня в Лос-Анджелесе на юге штата Калифорния прошли протесты из-за масштабных рейдов иммиграционной и таможенной полиции (ICE), сообщает ВВС.

Ранее в тот же день ICE, которая занимается отловом и депортацией нелегальных мигрантов, задержала 44 человек, еще одного – за сопротивление агентам.

Очевидцы сообщали, что инспекторы ICE во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собрались более 300 протестующих, осудивших жесткие методы ICE.

Рейды по задержанию мигрантов проходят в ряде городов США в рамках масштабной кампании президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.

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