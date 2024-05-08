В Бразилии погибла туристка из Израиля

Вечером 7 мая в Рио-де-Жанейро погибла туристка из Израиля. Дело о ее смерти расследуется отделом по убийствам.

Согласно сообщениям в местных СМИ, девушка гуляла со своим приятелем, когда к ним подъехал мотоциклист. Девушка и ее спутник были уверены, что это грабитель. Убегая, девушка попыталась преодолеть подпорную стену возле подъема на Корковадо и упала с 15-метровой высоты, разбившись насмерть.

Бразильские СМИ сообщают, что следователи отдела по убийствам проверяют все версии, а также разыскивают мотоциклиста.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило: "Молодая израильтянка трагически погибла в результате падения с большой высоты в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. Отдел по делам израильтян за границей при министерстве иностранных дел, консул Израиля в Бразилии Нета Абрагами, а также представитель "Керен а-Йесод" в Рио-де-Жанейро Мариаон Гирш, помогают семье в организации транспортировки тела в Израиль для захоронения".