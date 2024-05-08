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Суд по делу Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов отложен на неопределенный срок

время публикации: 08 мая 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 09:08
Суд по делу Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов отложен на неопределенный срок
Spencer Platt/Pool Photo via AP

Судебный процесс по делу Дональда Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов отложен на неопределенный срок, сообщает CNBC. Решение принято федеральным судьей во Флориде.

Расследование федерального дела о хранении секретных документов должно начаться 20 мая 2024 года во Флориде.

Но новое постановление окружного судьи США Эйлин Кэннон отменяет эту дату и устанавливает новый график досудебных разбирательств, последним из которых является слушание, назначенное на 22 июля.

Напомним, что в августе 2023 года Дональд Трамп не приехал в суд во Флориде и отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах. "Я получил копию заключения и заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях", – сообщил он тогда суду.

Речь идет об обвинениях в рамках расследования по статьям о незаконном использовании секретной информации, хищении и уничтожении документов. После того, как в августе 2022 года проводились обыски поместье Мар-а-Лаго, в июне 2023 года Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая вывоз секретной документации из Белого дома и сокрытии ее в частной резиденции по истечении срока президентских полномочий. Еще три обвинения в рамках этого дела экс-президенту предъявили ранее.

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