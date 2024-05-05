Дональд Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо

Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, провел в своей резиденции Мар-а-Ларго ужин для доноров Национального комитета Республиканской партии. 90-минутное выступление политика охарактеризовалось множеством непарламентских выражений.

В своей речи Трамп в очередной раз набросился с нападками на администрацию Джо Байдена, заявив, что именно она стоит за ведущимися против него судебными процессами. "Это администрация гестапо", – цитируют его многочисленные СМИ, в том числе, CNN.

Бывший президент также сообщил, что многие политики "умоляют", баллотироваться вместе с ним в качестве президента. Он также предложил всем, кто готов уплатить миллион долларов, подняться к нему на сцену и обратиться к присутствующим. Нашлось два добровольца.