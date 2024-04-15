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В Нью-Йорке начинается уголовный процесс по делу о выплатах Трампа порнозвезде

время публикации: 15 апреля 2024 г., 12:05 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 12:15
В Нью-Йорке начинается уголовный процесс по делу о выплатах Трампа порнозвезде
AP Photo/Seth Wenig, AP Photo/Alex Brandon

В Нью-Йорке открывается 15 апреля судебный процесс по делу о денежных выплатах бывшего президента США Дональда Трампа порноактрисе Сторми Дэниэлс. Согласно материалам дела, 130000 долларов должны были обеспечить молчание Сторми о ее внебрачной связи с политиком.

Это первое в истории США уголовное разбирательство против человека, занимавшего президентский пост. Процесс будет проходить одновременно с президентской избирательной компанией, в которой участвует Трамп. Будущий подсудимый безуспешно пытался добиться отсрочки суда.

Против Трампа выдвинуто еще несколько уголовных обвинений, связанных с попыткой оспорить результаты президентских выборов 2020 года и ролью политика в штурме его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года. Разбирательство по этим делам еще не началось.

Сам Трамп заявляет, что речь идет о попытке демократов отстранить его от участия в выборах. Однако конституция США не запрещает осужденному баллотироваться и занимать пост главы государства, если только он не участвовал в мятеже. По делам, связанным с 6 января, против него может быть выдвинуто такое обвинение.

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