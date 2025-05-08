Википедия подала в суд на "несовершенные" правила безопасности в интернете

Представители Wikipedia сообщили, что организация подает в суд на новые положения Закона о безопасности в интернете в Великобритании, полагая, что они могут навредить ее редакторам и затруднить предотвращение размещения вредоносного контента на платформе, пишет BBC.

Фонд Викимедиа, некоммерческая организация, управляющая Википедией, добивается судебного пересмотра положений закона, который может возложить на платформу самые жесткие требования, предусмотренные этим законодательством. Главный юрисконсульт фонда, Фил Брэдли-Шмиг, отметил, что им "приходится защищать конфиденциальность и безопасность волонтtров Википедии от недостатков нового закона".

Закон о безопасности в интернете в Великобритании обязывает регулятора Ofcom классифицировать онлайн-платформы по уровню риска и масштабу, в зависимости от их потенциальной угрозы для пользователей. Платформы, отнесенные к "Категории 1" – с самым высоким уровнем риска, – должны будут выполнять дополнительные требования по защите пользователей.

Такая классификация, как правило, касается сайтов с миллионами пользователей из Великобритании, которые активно обмениваются контентом и используют алгоритмы для его рекомендаций. Хотя эти меры были изначально направлены на платформы с наибольшей вероятностью распространения вредоносного контента, Википедия опасается, что из-за размытых формулировок ее также могут отнести к Категории 1. Фонд предупреждает, что это может серьезно повлиять на добровольцев, создающих и редактирующих статьи, и последствия могут выйти за пределы Великобритании.

Он указал на дополнительные требования, которые могут фактически обязать сайт проверять личность своих волонтеров – и это, по мнению Википедии, создаtт угрозу утечки личных данных, преследования, необоснованных судебных исков и даже возможного заключения в странах с авторитарными режимами.

Правительство в комментарии BBC подтвердило свое намерение внедрить закон, но отказалось обсуждать текущий судебный процесс.

Фонд Викимедиа уточняет, что он не против самого закона или идеи существования платформ категории 1, которые должны выполнять дополнительные требования. Однако фонд оспаривает определенные положения так называемых "Правил категоризации", которые определяют, как регулятор Ofcom будет решать, какие сайты должны соблюдать самые строгие требования.