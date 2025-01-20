Арбитражный суд "Википедии" забанил 8 редакторов из-за статей о палестино-израильском конфликте

Арбитражный комитет открытой онлайн-энциклопедии Wikipedia наложил на восьмерых редакторов бессрочный запрет на редактирование статей, связанных с палестино-израильским конфликтом. Еще одному редактору было вынесено предупреждение.

Были признаны виновными в "деструктивном поведении" и забанены редакторы Selfstudier, Nableezy, Nishidani, Levivich, Iskandar323, Makeandtoss, BilledMammal и AndreJustAndre. Деструктивное поведение этих редакторов включало необъективное редактирование, войны правок и нарушение норм вежливости.

Selfstudier, Nableezy, Nishidani, Levivich, Iskandar, Zero and Makeandtoss являются частью антиизраильской группы редакторов Wikipedia, BilledMammal и AndreJustAndre – произраильские редакторы.