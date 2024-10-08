"Проект": опасаясь ударов ВСУ, Путин перестал посещать резиденцию "Бочаров ручей"

К 72-летию президента России Владимира Путина "Проект" приурочил публикацию расследования, посвященного любимой резиденции российского лидера "Бочаров ручей", которая находится в Сочи.

На основании спутниковых съемок авторы расследования установили, что главное здание резиденции был снесено еще в начале 2024 года. На его месте котлован, работает строительная техника.

Как утверждается, глава государства не был в Сочи семь месяцев – это рекордный показатель десяти последних лет. В нынешнем году он провел в "Бочаровом ручье" только одну встречу – с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Она проходила в другом здании.

Проект предполагает, что причина это – страх Путина перед украинскими воздушными ударами. В 2023 году ВСУ неоднократно атаковали сочинский аэропорт. Еще одно свидетельство опасений Путина – его самолеты начали отключать транспондеры.