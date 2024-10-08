x
08 октября 2024
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2024
|
08 октября 2024
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Проект": опасаясь ударов ВСУ, Путин перестал посещать резиденцию "Бочаров ручей"

время публикации: 08 октября 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 10:33
"Проект": опасаясь ударов ВСУ, Путин перестал посещать резиденцию "Бочаров ручей"
Valery Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

К 72-летию президента России Владимира Путина "Проект" приурочил публикацию расследования, посвященного любимой резиденции российского лидера "Бочаров ручей", которая находится в Сочи.

На основании спутниковых съемок авторы расследования установили, что главное здание резиденции был снесено еще в начале 2024 года. На его месте котлован, работает строительная техника.

Как утверждается, глава государства не был в Сочи семь месяцев – это рекордный показатель десяти последних лет. В нынешнем году он провел в "Бочаровом ручье" только одну встречу – с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Она проходила в другом здании.

Проект предполагает, что причина это – страх Путина перед украинскими воздушными ударами. В 2023 году ВСУ неоднократно атаковали сочинский аэропорт. Еще одно свидетельство опасений Путина – его самолеты начали отключать транспондеры.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 октября 2024

Путин договорился о встрече с президентом Ирана в ближайшую пятницу