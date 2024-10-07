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Мир

Путин договорился о встрече с президентом Ирана в ближайшую пятницу

время публикации: 07 октября 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 21:37
Путин договорился о встрече с президентом Ирана в ближайшую пятницу
Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в ближайшую пятницу, 11 октября, Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Встреча состоится в Ашхабаде, где будет проходить международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Путин приедет на форум по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

"Не исключено, что, в частности, наш президент проведет двусторонние контакты. Об одном мы уже договорились, это встреча с президентом Ирана Пезешкианом. Эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения, конечно, резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", – цитирует Ушакова РИА Новости.

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