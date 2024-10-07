Путин договорился о встрече с президентом Ирана в ближайшую пятницу
время публикации: 07 октября 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 21:37
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в ближайшую пятницу, 11 октября, Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Встреча состоится в Ашхабаде, где будет проходить международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Путин приедет на форум по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
"Не исключено, что, в частности, наш президент проведет двусторонние контакты. Об одном мы уже договорились, это встреча с президентом Ирана Пезешкианом. Эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения, конечно, резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", – цитирует Ушакова РИА Новости.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 октября 2024