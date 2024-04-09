x
09 апреля 2024
|
последняя новость: 20:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 апреля 2024
|
09 апреля 2024
|
последняя новость: 20:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Водитель, сбивший насмерть Льва Рубинштейна, получил условный срок

время публикации: 09 апреля 2024 г., 20:39 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 20:43
Водитель, сбивший насмерть Льва Рубинштейна, получил условный срок
"Детский недетский вопрос"

Прокуратура Северо-Восточного округа Москвы сообщила о вынесении приговора водителю, который 8 января сбил на московской улице Образцова Льва Рубинштейна, нанеся поэту травмы, повлекшие за собой смерть.

63-летний мужчина, имя которого не называется, признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он приговорен к году и восьми месяцам условного заключения с трехлетним испытательным сроком.

Виновнику ДТП в течение двух с половиной лет запрещено заниматься какой-либо деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, 8 января 2024 года на пешеходном переходе в районе дома №9 по улице Образцова в Москве Лев Рубинштейн был сбит автомобилем. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в Институт скорой помощи имени Склифосовского. 14 января стало известно, что он скончался.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 января 2024

Умер поэт Лев Рубинштейн
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 09 января 2024

В Москве автомобиль сбил поэта Льва Рубинштейна, он госпитализирован в тяжелом состоянии