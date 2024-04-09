Водитель, сбивший насмерть Льва Рубинштейна, получил условный срок

Прокуратура Северо-Восточного округа Москвы сообщила о вынесении приговора водителю, который 8 января сбил на московской улице Образцова Льва Рубинштейна, нанеся поэту травмы, повлекшие за собой смерть.

63-летний мужчина, имя которого не называется, признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он приговорен к году и восьми месяцам условного заключения с трехлетним испытательным сроком.

Виновнику ДТП в течение двух с половиной лет запрещено заниматься какой-либо деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, 8 января 2024 года на пешеходном переходе в районе дома №9 по улице Образцова в Москве Лев Рубинштейн был сбит автомобилем. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в Институт скорой помощи имени Склифосовского. 14 января стало известно, что он скончался.