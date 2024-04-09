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Блинкен: "Это невероятно, что мир молчит, когда дело касается преступлений ХАМАСа"

время публикации: 09 апреля 2024 г., 20:35 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 20:39
Блинкен: "Это невероятно, что мир молчит, когда дело касается преступлений ХАМАСа"
Olivier Douliery, Pool Photo via AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что Израиль пока не уведомил администрацию Байдена о дате, на которую запланировано начало операции в Рафахе. Обсуждение этого вопроса продолжается и на следующей недели в Вашингтоне ждут израильскую делегацию.

Вопрос о начале операции в Рафахе был задан журналистами спустя сутки после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что дата наступления на Рафах уже назначена.

"Мы обсуждаем альтернативные и эффективные способы решения проблем, которые все равно придется решать, но сделать это надо таким образом, чтобы не подвергать опасности невинных людей", – сказал Блинкен на совместном брифинге с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Блинкен также добавил: "Важно, чтобы большая часть гнева и ярости, обрушившихся на Израиль из-за тяжелого положения палестинцев в секторе Газы, была направлена на ХАМАС. Это невероятно, что мир оглушительно молчит, когда дело касается преступлений ХАМАСа".

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