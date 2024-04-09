Блинкен: "Это невероятно, что мир молчит, когда дело касается преступлений ХАМАСа"

Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что Израиль пока не уведомил администрацию Байдена о дате, на которую запланировано начало операции в Рафахе. Обсуждение этого вопроса продолжается и на следующей недели в Вашингтоне ждут израильскую делегацию.

Вопрос о начале операции в Рафахе был задан журналистами спустя сутки после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что дата наступления на Рафах уже назначена.

"Мы обсуждаем альтернативные и эффективные способы решения проблем, которые все равно придется решать, но сделать это надо таким образом, чтобы не подвергать опасности невинных людей", – сказал Блинкен на совместном брифинге с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Блинкен также добавил: "Важно, чтобы большая часть гнева и ярости, обрушившихся на Израиль из-за тяжелого положения палестинцев в секторе Газы, была направлена на ХАМАС. Это невероятно, что мир оглушительно молчит, когда дело касается преступлений ХАМАСа".