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Мир

Официальный Пекин опроверг заявление Зеленского об участии китайцев в войне с Украиной

время публикации: 09 апреля 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 12:37
Пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.
Wikipedia.org. Фото: 中国新闻社

Власти Китая отвергли заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что китайцы участвуют в военных действиях против Украины. Глава государства сказал об этом после того, как вооруженные силы Украины взяли в плен двух граждан КНР, воевавших в рядах российской армии.

"Эти утверждения абсолютно беспочвенны. Позиция Китая в отношении украинского кризиса предельно ясна и пользуется признанием международного сообщества. Мы проверяем информацию с украинской стороной и вновь призываем граждан избегать зон военных конфликтов", – заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Насколько известно, в отличие от Северной Кореи, КНДР не поставляет России вооружений. На данный момент неясно, вступили ли китайские граждане в вооруженные силы России добровольно. В прошлом были случаи принуждения иностранных граждан к службе в российской армии.

Мир
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