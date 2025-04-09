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Мир

Жертвами обрушения крыши клуба в Санто-Доминго стали около 80 человек

Погибшие
время публикации: 09 апреля 2025 г., 05:23 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 05:31
Жертвами обрушения крыши клуба в Санто-Доминго стали около 80 человек
AP Photo/Eddy Vittini

Власти Доминиканской республики опубликовали уточненные данные по числу жертв обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго: погибли не менее 79 человек, в больницы доставлено свыше 150 пострадавших.

Информация была передана в СМИ директором Службы по чрезвычайным ситуациям Санто-Доминго Хуаном Мануэлем Мендесом. По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.

Президент Доминиканской республики Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур.

Что стало причиной обрушения, еще не установлено. Как сообщается, крыша рухнула во время выступления популярного певца Рубби Переца. Один из сопровождавших его музыкантов рассказал, что зал был полным, а обрушение напоминало землетрясение.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 апреля 2025

В Санто-Доминго обрушилась крыша ночного клуба, десятки погибших и пострадавших