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Мир

WP: Белый дом может исключить "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористических организаций

США
Сирия
Исламское государство
время публикации: 09 декабря 2024 г., 01:34 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 01:34
WP: Белый дом может исключить "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористических организаций
AP Photo/Omar Sanadiki

По информации Washington Post, администрация Байдена может исключить из списка террористических организаций группировку "Хайят Тахрир аш-Шам", свергнувшую режим Башара Асада в Сирии. Издание пишет, что об этом сказал высокопоставленный представитель Белого дома, беседовавший с репортерами о ситуации в Сирии на условиях анонимности.

В публикации WP отмечается, что чиновнику из администрации несколько раз был задан вопрос о том, будет ли снят с группировки статус "террористической организации", но он уклонялся от однозначного ответа. Собеседник отметил, что "Хайят Тахрир аш-Шам" "говорит правильные вещи" и "пока делает правильные вещи". По его словам, снятие статуса может помочь в дальнейшем взаимодействии. "Необходимо прагматично использовать ситуацию на местах", – сказал источник.

Мир
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