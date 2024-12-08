Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" прибыл в Дамаск

Днем в воскресенье, 8 декабря, в Дамаск прибыл лидер организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулани, передает телеканал "Аль-Арабия". В сообщении аль-Джулани назван своим настоящим именем – Ахмад аш-Шараа, должность его указана как "командующий военными операциями".

Дамаск был захвачен силами "Хайят Тахрир аш-Шам" и протурецких вооруженных формирований утром 8 декабря. Режим Башара Асада был свергнут.

Напомним, что организация "Хайят Тахрир аш-Шам" признана террористической не только в США и РФ, но также в Турции. Однако Анкара сотрудничает с аль-Джулани в последнее время.

Абу Мухаммаду аль-Джулани (настоящее имя Ахмад Хусейн аш-Шараа) 43 года. Он родился в деревне Ар-Рафид, что в области Эль-Кунейтра на юге Сирии, на Голанских высотах. Родители были образованными людьми: отец работал в нефтяной промышленности, мать была учителем географии. Он изучал СМИ и медиа в Университете Дамаска, но бросил учебу в 2003 году и отправился в Ирак, чтобы воевать против американцев. Был арестован американцами и помещен в лагерь Кэмп-Букка. Освободился в 2008 году. Вступил в ряды группировки "Исламское государство Ирак". Затем стал активистом "Аль-Каиды". Позже был одним из командиров "Джабхат ан-Нусры". Затем – "Джабхат Фатх аш-Шам". С 2017 года во главе организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Госдепартамент США внес аль-Джулани в список "особо опасных террористов" в мае 2013 года, а четыре года спустя объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к его поимке. Пока награда остается в силе.

4 октября 2017 года министерство обороны РФ распространило информацию о том, что аль-Джулани был тяжело ранен в результате удара российской авиации и лишился руки. Однако через несколько дней аль-Джулани выпустил видеообращение, опровергающее информацию о ранении. Слухи о гибели аль-Джулани в конце ноября 2024 года в районе Алеппо тоже оказались ложными.