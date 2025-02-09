Дональд Трамп заморозил помощь ЮАР из-за преследования белого населения и Израиля

Президент США Дональд Трамп подписал указ о замораживании американской помощи ЮАР. Причинами этой меры стал закон, разрешающий конфискацию земли у африканеров – потомков белых колонистов, а также иск, поданный ЮАР в Международный суд справедливости и обвиняющий Израиль в геноциде палестинцев.

Политику властей ЮАР в отношении африканеров Трамп назвал расовой дискриминацией. Он поручил распространить на потомков белых колонистов, которые решат переехать в США, программу помощи беженцам.

"Действия властей ЮАР представляет угрозу для национальной безопасности США и наших союзников. Указ о прекращении помощи останется в силе, пока ЮАР не откажется от несправедливой и безнравственной политики, – сообщил американский президент, отдельно отметив, что ЮАР обвиняет Израиль в геноциде и сотрудничает в ядерной области с Ираном.

Решение вызвало возмущение руководства ЮАР. Министерство иностранных дел ЮАР заявило: США готовы предоставить убежище представителям наиболее привилегированного сектора населения, одновременно ограничивая иммиграцию всех остальных. Канцелярия президента Сирила Рамафосы назвала обвинения в этнической чистке беспочвенными.