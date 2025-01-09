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Мир

Турист выжил после двух недель в дикой природе, питаясь ягодами и двумя батончиками мюсли

Туризм
время публикации: 09 января 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 10:06
Турист выжил после двух недель в дикой природе, питаясь ягодами и двумя батончиками мюсли
NSW Police via AP

Студента, пропавшего две недели назад возле самой высокой горы Австралии, обнаружили 8 января. Полиция сообщила, что он выжил благодаря ягодам, воды из ручья и двум батончикам мюсли.

23-летний студент из Мельбурна Хади Назари пропал 26 декабря вместе с друзьями в национальном парке Косцюшко. Его обнаружила группа туристов в среду днем и сразу уведомила власти, сообщает Reuters.

Полицейские рассказали, что студент находился в отличном настроении и не получил серьезных травм. В его поисках участвовали более 300 человек, прочесывая сложную местность национального парка, где расположена гора Косцюшко высотой 2228 метров.

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